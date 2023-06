O Famalicão pode conseguir encaixes milionários neste defeso à boleia das fatias de 30 e 50 por cento que detém sobre os direitos económicos de Ugarte e Pote, respetivamente, do Sporting. Mas Miguel Ribeiro, presidente da SAD, admitiu à Antena 1 que “essa possibilidade não terá reflexos no orçamento da próxima época”:





“ A nossa intervenção será zero. Não estamos à espera disso para preparar o futuro do Famalicão… São encaixes que surgem na sequência do que já aconteceu com o Toni Martínez ou o Pickel. São negócios que garantem a sustentabilidade da SAD, mas a nossa rota não vai mudar se o Pote ou o Ugarte saírem agora. Não vai alterar nada, nem o Famalicão será mais agressivo no mercado se isto acontecer. Temos o nosso caminho traçado e não vamos desviar-nos dele.”