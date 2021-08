Manuel Ugarte foi este domingo lançado por Ivo Vieira no Famalicão-Estoril, embate da 2.ª fase da Allianz Cup que os minhotos disputam diante do Estoril. O médio, de 20 anos, começou no banco, mas dali saltou aos 72 minutos para o lugar de David Tavares.





O uruguaio está muito perto de reforçar o Sporting, num negócio que tal como Record já noticiou irá render aos cofres famalicenses 6,5 milhões de euros mais bónus por 50% dos direitos do jogador. Esse, tem à sua espera um contrato de cinco anos, até 2026.Recorde-se que o futebolista recuperou recentemente de uma infeção pela Covid-19, tendo realizado um par de treinos antes deste regresso à competição, que não significa, apurámos, que esteja colocada em causa a sua mudança para Alvalade.