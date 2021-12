Um amor incondicional ao Famalicão: três longas décadas que davam um livro

Há histórias de vida que se confundem com o trajeto de um clube e a de Luís Oliveira é, em linhas gerais, uma delas. Há 31 anos ligado ao Famalicão, ao qual chegou em 1989 como diretor de campo, este colaborador e adepto, agora ligado aos serviços de secretaria, viveu de perto os anos dourados do clube na década de 1990 e, em contrapartida, a fase mais negra, que resultou na queda à 2ª Divisão B, à 3ª Divisão e, por fim, aos distritais. A Record, Luís Oliveira abriu o livre de memórias destas três décadas e contou alguns dos episódios mais inusitados aos quais assistiu no emblema minhoto.

"Passaram por aqui muitos presidentes aventureiros", começa por contar. "Daqueles que vão mudar tudo. Houve um que um dia chegou à sede, atirou com a pasta para cima da mesa e disse: ‘Fiz 1.200 quilómetros para vender um jogador e não posso vendê-lo. É amador e tinha de ser profissional’. Disse-lhe para o colocarmos a profissional para o vender, acabou por o vender e depois o empresário burlou-o", conta Luís Oliveira, agora com 66 anos.

Em 2007/08, o Famalicão foi relegado para os distritais de Braga, fase que quase levou à extinção do clube que hoje existe. "Foi uma fase complicada, em que se ficava a dever a toda a gente, até nós funcionários estávamos três quatro meses sem receber", recorda, explicando como se ergueu o clube. "Houve assembleias para mudar o nome, mas os sócios opuseram-se. Depois apareceu o senhor Carreira, que trouxe alguns empresários bons, aí da praça, e o clube reergueu-se. Foi degrau a degrau até onde está hoje", explicou.



Até a bola chegou a faltar



Naquela que foi muito provavelmente a pior fase do Famalicão até o objeto mais obrigatório para um jogo de futebol chegou a faltar: a bola. Um problema que foi resolvido por um treinador, mas que voltou a aparecer quando este se foi embora.



"Houve um treinador que comprou dez bolas e as trouxe para o clube, porque o clube nem bolas tinha. Só que, quando se foi embora, pegou nas bolas e levou-as. Teve todo o direito, as bolas eram dele. O problema é que não avisou ninguém, pegou nas bolas às costas e foi", começou por contar, entre risos, Luís Oliveira, explicando o que se seguiu.



"O clube ficou sem bolas. Depois a direção que chegou, porque nem direção havia, nem bolas tinha para se poder jogar", lembrou.



Messias ‘fugiu’ e não voltou



Quando tudo parecia não ter solução e o presidente em funções não tinha mais dinheiro para colocar, houve um diretor que disse que arranjava o dinheiro para salvar o clube. "Disse que tinha obras em Angola e que trazia. Quando foi preciso, foi lá e voltou passados dez anos. Sem nada", atirou Luís. "Ficou o presidente que não queria. No fim da época, tinha aqui 60 mil contos dele. Quando o Famalicão vendeu um jogador por 30 mil, pediu para pôr 20 mil na conta dele, para não perder tudo. Resultado: saiu daqui como ladrão. Já viu?", questionou.