Ventos obrigaram a espera no ar, mas Famalicão já aterrou no Funchal

O avião que transportou a equipa do Famalicão para a Madeira, onde este domingo joga com o Marítimo, para a 23.ª jornada da Liga Bwin, aterrou em segurança no Aeroporto Cristiano Ronaldo, depois de ter sido obrigado a algum tempo de espera em voo de forma a poder proceder às manobras de aterragem.O voo sofreu um atraso, mas, tal como confirmou afonte do clube minhoto, tudo decorreu sem problemas e dentro dos constrangimentos habituais em dias de maior intensidade dos ventos na Pérola do Atlântico.