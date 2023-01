Villarreal confirma saída de Álex Millán do Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

¡Bienvenido de nuevo, @millanzgz !



El @VillarrealCF y el @FCF1931_Oficial acuerdan la rescisión del contrato de cesión y el atacante se une al Villarreal B



https://t.co/Js4hXc6dzQ pic.twitter.com/ilbM9J82hc — Cantera Grogueta (@CanteraGrogueta) January 7, 2023

O Villarreal anunciou, este sábado, o regresso de Álex Millán ao clube. O avançado espanhol terminou, assim, o empréstimo ao Famalicão de forma precoce, o que confirma a notícia adiantada por Record em primeira mão Millán, diga-se, já havia rescindido com os minhotos na quinta-feira, o que lhe permitiu viajar para Espanha logo na sexta-feira. Por essa razão, o dianteiro já não integrou as opções de João Pedro Sousa para o jogo com o Vizela.Agora, procurará retomar a carreira numa casa que conhece bem e onde já foi feliz.