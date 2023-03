«Vou matar-te»: Jogador do Famalicão foi expulso, pediu desculpa depois e foi suspenso por dois jogos

Alex Dobre foi expulso nos instantes finais do Famalicão-Portimonense, quando já se encontrava no banco após ter sido substituído aos 70 minutos, após palavras dirigidas ao árbitro assistente Pedro Martins e acabou suspenso por dois jogos e multado em 470 euros."What are you doing? I will kill you", terá dito o jogador do Famalicão, na língua inglesa, o que traduzindo para português corresponde ao seguinte: "O que estás a fazer? Vou matar-te." Após o final da partida, segundo reportaram os relatórios do árbitro Fábio Veríssimo e dos delegados da Liga, Dobre foi até ao balneário da equipa de arbitragem pedir desculpa pelo sucedido, reconhecendo o exagero nas palavras.Segundo o mapa de castigos, foi apresentada defesa do jogador junto do Conselho de Disciplina, onde foi mencionado que o jogador teria dito "O que estás a fazer? Porque é que levantaste a bandeira?". E, ainda de acordo com a defesa, inglês pouco claro e o ruído que se fazia sentir no estádio seriam fatores que poderiam levar a uma incorreta perceção por parte do árbitro auxiliar. Seja como for, o CD não encontrou razões para não validar o conteúdo dos relatórios oficiais, tendo porém tido em conta o pedido de desculpas apresentado pelo jogador após o final do jogo como atenuante.Alex Dobre acabou, então, multado em 470 euros e punido com dois jogos de suspensão.