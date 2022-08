Zaydou Youssouf oficializado no Famalicão até 2026

O Famalicão oficializou a contatação do francês Zaydou Youssouf até 2026. Trata-se de um médio de 23 anos que foi formado nas escolas do Bordéus, conta com várias internacionalizações ao serviço das selecções jovens francesas e que nas últimas quatro temporadas representou o Saint-Étienne no principal escalão do futebol gaulês."Estou muito feliz por iniciar um novo desafio na minha carreira. É a primeira vez que vou jogar fora do meu país e sinto que a vinda para o Futebol Clube de Famalicão é o passo ideal para prosseguir o meu percurso", referiu Zaydou Youssouf à comunicação famalicense.