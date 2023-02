Zaydou Youssouf: «Sei que tenho a confiança da equipa técnica e dos meus colegas»

Zaydou Youssouf foi o jogador escolhido pelo Famalicão para, a par de João Pedro Sousa, fazer a antevisão do jogo com o Portimonense, tendo o médio dado voz à ambição que reina dentro do plantel."Sabemos que amanhã será um jogo muito importante para nós e vamos dar tudo para ganhar. No último jogo, ganhámos contra o Santa Clara e estamos confortáveis, mas amanhã será um jogo muito importante para nós. Sabemos que já temos alguma margem para os lugares do fundo da tabela, mas também sabemos o que temos de fazer para ganharmos amanhã", começou por dizer o jovem, que traçou ainda um perfil comparativo entre Portugal e França, o seu país de origem e onde tinha jogador até aqui: "Tento dar o melhor de mim em cada jogo e sei que tenho a confiança da equipa técnica e dos meus colegas. Tento fazer sempre o melhor para ajudar a equipa a ganhar jogos. Sabia que o campeonato português seria complicado porque aqui há boas equipas. No entanto, aqui joga-se mais com bola- em França é mais físico- e eu gosto disso. Sinto que me integrei bem".O camisola 28 é um dos titulares absolutos dos minhotos, mas a verdade é que já houve uma altura em que tal não acontecia. Zaydou encara a situação com normalidade. "O Famalicão tem um grupo com muitos jogadores, todos com qualidade, e o treinador faz as suas escolhas e tenta colocar a melhor equipa em todos os jogos. É certo que comecei a titular e depois fui suplente em alguns jogos, mas por isso é que somos um grupo. Todos podem ser titulares e tenho jogadores de qualidade na minha posição, mas queremos todos ajudar", rematou.