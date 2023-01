Zé Henrique chega ao Famalicão proveniente do Palmeiras

Depois de Otávio, o Famalicão apresentou mais um reforço no último dia do mercado de transferências. Trata-se de Zé Henrique, guarda-redes de 18 anos que atuava no Palmeiras.O jovem chega ao Minho para colmatar a saída de Dalberson, ainda que, numa primeira fase, face à tenra idade possa começar a competir nos sub-19 ou nos sub-23. Nas primeiras palavras com a nova camisola, o guardião não escondeu o entusiasmo com encara este desafio."Todos os jogadores brasileiros sonham com a possibilidade de jogar no futebol europeu. Poder fazê-lo numa equipa que proporciona todas as condições para a evolução de jovens jogadores é um passo muito importante na minha carreira", referiu, elogiando ainda o percurso do agora colega Luiz Júnior: "Saiu muito jovem do Brasil e conseguiu trilhar um trajetória muito interessante no clube. Começou nos sub-19, passou pelos sub-23 e, fruto do seu trabalho, conseguiu chegar à equipa principal, onde tem demonstrado toda a sua qualidade".