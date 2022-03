Zlobin sem espaço no Famalicão

Chegado a Famalicão no início da temporada passada, Zlobin não tem tido vida fácil no conjunto minhoto. Neste momento, o guarda-redes russo leva já 517 dias sem disputar qualquer minuto pela equipa principal dos famalicenses.A passagem do ex-Benfica pelo 'Vila Nova' até começou da melhor forma, isto na medida em que Zlobin arrancou 2020/21 como titular, mas a situação rapidamente se alterou. O guardião, de 25 anos, fez o último jogo a 25 de outubro de 2020, tendo depois perdido o lugar para Vaná (que, posteriormente, o perdeu para Luiz Júnior). Desde aí, o melhor que Zlobin conseguiu foi disputar quatro encontros pelos sub-23, já em 2021/22.O camisola 1 tem contrato com os minhotos até 2025.