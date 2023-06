Hamidou Diallo assina contrato profissional com o Farense

Hamidou Diallo assinou esta segunda-feira um contrato profissional com o Farense. O defesa-central, de apenas 21 anos, esteve durante as duas últimas temporadas ao serviço da equipa sub-23 dos algarvios, que compete na Liga Revelação.O anúncio surgiu nas redes sociais do clube, que deu conta ainda da convocatória do jovem jogador para a seleção do Mali, na CAN de sub-23."O defesa central de 21 anos, internacional pelas seleções jovens do Mali, atualmente na CAN Sub-23, completou 2 temporadas na nossa equipa Sub-23 que compete na Liga Revelação. Após todo o seu trabalho e dedicação, assina contrato profissional com o clube, que desta forma garante a continuidade do talentoso atleta", pode ler-se na mais recente publicação do clube na sua página oficial do Facebook.