João Rodrigues na presidência do Farense até 2027

João Rodrigues irá liderar o Sporting Clube Farense até 2027, pois encabeça a única lista que se apresentará a votos na próxima quinta-feira, no ato eleitoral marcado para o pavilhão do ginásio-sede, entre as 16 horas e as 20.30.

O mandato dos atuais corpos sociais, iniciado em 2018, terminava apenas em 2024, mas a necessidade de proceder a alguns reajustamentos, devido às exigências decorrentes da subida à 1ª Liga, levou João Rodrigues a apresentar a sua demissão, no que foi secundado pelos membros da direção e dos demais órgãos dos corpos sociais do Farense.

Ficou desde logo assente que o atual líder se recandidataria, como veio a suceder, com a entrega da lista a ocorrer ao fim do dia de ontem, dentro dos prazos estatutários.