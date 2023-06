Luiz Felipe assina por dois anos pelo Farense

O guarda-redes brasileiro Luiz Felipe, que jogava no Vizela, vai ser reforço do Farense nas próximas duas temporadas, anunciou esta quinta-feira o emblema promovido este ano à 1.ª Liga.

"Luiz Felipe é farense por duas épocas. (...) O novo 'leão' de Faro destaca-se pela sua envergadura física, forte nas saídas de um para um e reflexos entre os postes", destacou o clube algarvio nas suas redes sociais.

O guarda-redes, de 26 anos e com 1,98 metros, formado no Internacional de Porto Alegre, teve a primeira experiência fora do seu país natal na Ucrânia, representando o Zorya durante duas temporadas, antes do regresso ao Brasil, onde passou por Aimoré e Coimbra.

Chegou ao futebol português em 2021, para reforçar a BSAD, e mudou-se um ano depois para Vizela, onde, na última temporada, cumpriu apenas quatro jogos em todas as competições.

"Estou muito feliz pela oportunidade que me está a ser dada de fazer parte deste grande clube do sul que é o Farense. Irei dar o meu melhor pela equipa. Sou um jogador de grupo que dá tudo para ajudar no que for necessário e estou ansioso para sentir o calor destes enormes adeptos", referiu Luiz Felipe.

O guardião brasileiro junta-se ao médio ofensivo Rafael Barbosa na lista de reforços dos algarvios, que regressam ao escalão principal após uma ausência de dois anos.