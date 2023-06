Morreu Aníbal Guerreiro, sócio nº 1 do Farense

Morreu na madrugada deste sábado Aníbal Guerreiro, sócio n.º 1 do Farense, antigo dirigente do clube e seu benemérito, acorrendo com recursos próprios em muitos momentos de dificuldade, ao longo das últimas décadas, como sucedeu quando os algarvios, agora de regresso à 1ª Divisão, caíram nos campeonatos distritais.Aníbal Guerreiro, que contava 90 anos, esteve ligado a um dos maiores feitos do Farense, a primeira subida à 1ª Divisão, em 1969/70, como vice-presidente e chefe do departamento de futebol (com João Pires na presidência), levando os algarvios da 3ª Divisão ao patamar superior do futebol português em apenas dois anos, e manteve uma presença ativa e constante nos assuntos do clube, sendo um dos investidores na SAD liderada por João Rodrigues.A outra paixão de Aníbal Guerreiro, além do Farense e do futebol, era a columbofilia, modalidade em que alcançou resultados de grande relevo a nível nacional e internacional, sendo o sócio nº 1 da Sociedade Columbófila de Faro, coletividade que anunciou o seu falecimento,na manhã deste sábado.Aníbal Guerreiro tem o seu nome perpetuado numa bancada do Estádio de São Luís desde 2021, numa cerimónia realizada aquando do 111º aniversário do Farense, e num gesto de reconhecimento por tudo quando fez pelo clube.Distinguido com a medalha de ouro da cidade de Faro, Aníbal Guerreiro teve ainda um ação de largo alcance e grande relevo no apoio social. Foi dirigente e benemérito de várias instituições, com destaque para a Casa dos Rapazes.As cerimónias fúnebres de Aníbal Guerreiro ainda não estão marcadas.À família enlutada e ao Farense, Record apresenta sentidas condolências.