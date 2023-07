Pastor é para continuar

A continuidade do lateral-direito Pastor no Farense deverá em breve ser anunciada. O jogador cumpriu a segunda parte da última temporada no São Luís, emprestado pelos brasileiros do Ferroviária de Araraquara, e foi peça importante no regresso dos algarvios ao escalão principal.

O Farense manifestou há algum tempo o desejo de manter o jogador nos seus quadros e as negociações em curso devem conhecer um desfecho a breve trecho. Prova disso é a circunstância de Pastor ter publicado, nas suas páginas nas redes sociais, o calendário de jogos da turma de Faro na pré-época.

Hoje começam os trabalhos em Faro, com a realização dos habituais exames médicos, e amanhã terá lugar o primeiro treino, na academia de São Brás de Alportel. José Mota ainda aguarda vários reforços.