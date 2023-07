Pastor segue para a segunda época no Farense por empréstimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O lateral direito brasileiro Pastor vai permanecer no Farense mais uma temporada, anunciou esta terça-feira o clube recém-promovido à Liga Bwin, que renovou o empréstimo do jogador com o Ferroviária.

Pastor, apelido futebolístico de David Lima, "chegou a Faro em janeiro e rapidamente conquistou os farenses, assumindo um papel importante na conquista da subida à 1.ª Liga", frisou o emblema algarvio nas redes sociais.

Destacando o lateral "pela sua velocidade, garra e projeção ofensiva", o Farense apontou Pastor como "um elemento importante no grupo pelo seu trabalho diário e carisma", classificando-o como "mais uma peça importante para os objetivos de 2023/24".

O defesa brasileiro, que no seu país natal passou por Londrina e Ferroviária, estreou-se no futebol português com a camisola do Leixões, em 2021/22.

Sempre por empréstimo do Ferroviária, esteve na primeira metade da última temporada no Portimonense, sem sucesso (apenas dois jogos), e mudou-se para Faro no mercado de inverno, tornando-se uma das figuras na ponta final dos algarvios (oito triunfos seguidos) rumo à subida.

"Estou muito feliz pela renovação com o Farense. Aqui sinto-me em casa, um lugar onde fui acolhido com muito carinho pelo clube e pelos adeptos. Agradeço ao presidente João Rodrigues e ao diretor José Luís pelo esforço para contar comigo neste desafio que teremos pela frente", disse Pastor.

O Farense, que hoje inicia o trabalho de campo sob as ordens de José Mota, regista três contratações para a época de regresso à elite: o guarda-redes Luiz Felipe (ex-Vizela), o defesa Artur Jorge (ex-Al Bataeh, Emirados Árabes Unidos) e o médio Rafael Barbosa (ex-Tondela).