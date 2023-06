Pedro Henrique troca Farense pelo Radomiak Radom

O avançado brasileiro Pedro Henrique, de 26 anos, que marcou 30 golos com a camisola do Farense nas últimas três épocas, é reforço dos polacos do Radomiak Radom, tendo assinado um compromisso válido até 2026.O Radomiak terminou a última edição do campeonato polaco no 10.º posto e tem como ambição aproximar-se dos lugares europeus.