André Villas-Boas vinca ambição de "um dia" ser presidente do FC Porto

André Villas-Boas abriu o livro em entrevista ao ‘The Athletic’, publicada esta segunda-feira. O treinador português falou da paixão que tem pelo desporto automóvel, mas foi do passado, do presente e do futuro no futebol que mais se debruçou.





"Tenho a ambição de, um dia, ser presidente do FC Porto", vincou André Villas-Boas, mantendo-se fiel ao que sempre definiu para a sua atual carreira de treinador."Sempre disse que a minha carreira é de curto prazo, uma carreira de 15 anos. Tenho 11 anos como treinador, faltam mais quatro", insiste, revelando, de seguida, um sonho por cumprir: "Quero treinar uma selecção nacional e, provavelmente, terminar num Campeonato do Mundo".Villas-Boas assumiu-se como treinador principal em 2009/10, na Académica, passando depois por FC Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG e Marselha. Pelo meio, esteve perto de clubes como São Paulo e Boca Juniors e lamenta que a transferência para os clubes brasileiro e argentino, respetivamente, não se tenham consumado. A mudança para o Paris Saint-Germain, quando estava no Tottenham, foi ele quem recusou."As minhas conquistas com o FC Porto serão sempre as mais importantes", prossegue Villas-Boas sobre a época 2010/11, quando levou os dragões a vencer o campeonato, a Liga Europa, a Supertaça Nacional e a Taça de Portugal."Consegui-os de imediato, mas também foram os mais difíceis, porque surgiram num momento da minha vida em que encontrei mais pressão e mais responsabilidade. Estava totalmente imerso no meu trabalho, totalmente esgotado por causa da minha ligação cultural e de adepto ao clube. Fui sócio do FC Porto toda a minha vida. Quando fizer 50, serei sócio por 50 anos", remata o treinador, de 43 anos.