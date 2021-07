há 26 min 18:49

Dragão ainda invencível

Sete jogos, sete vitórias, 26 golos marcados e seis sofridos. É este o pecúlio do FC Porto nesta pré-época, um registo de grande nível e que tem deixado água na boca aos adeptos, que, ainda assim, apenas tiveram oportunidade de ver um desses sete triunfos. Foi com o Lille, campeão francês, no último sábado, com a equipa de Sérgio Conceição a vencer por 2-0, fruto dos golos de Bruno Costa e Fernando Andrade. Hoje o teste volta a ser de grau de dificuldade elevado, frente à Roma de José Mourinho.