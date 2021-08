Lotação esgotada no Dragão

O Estádio do Dragão vai ter lotação esgotada no jogo frente ao Belenenses SAD. De acordo com informações recolhidas por Record, foi grande a procura de bilhetes durante o dia de hoje, pelo que a assistência na estreia no campeonato vai rondar os 16 mil espectadores.





Recorde-se que até ao final do dia de ontem já tinham sido vendidos 12 mil bilhetes, e nem o facto de ser preciso apresentar um teste negativo à Covid-19 demoveu os adeptos, que vão dar um colorido como há muito não se via nas bancadas.