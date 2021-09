O FC Porto recebe esta terça-feira o Liverpool, em jogo a contar para a 2.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões. Sérgio Conceição aposta no seguinte onze inicial para esta partida com o ingleses, com destaque para a titularidade de Pepe:





Diogo Costa; Corona, Pepe, Marcano e Zaidu; Otávio, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Toni Martínez e Taremi.Suplentes: Marchesín, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Pepê, Grujic, Manafá, Vitinha, Wendell, João Mário, Bruno Costa, Evanilson e Fábio VieiraAlisson; Milner, Matip, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Jones e Henderson; Salah, Mané e Diogo JotaSuplentes: Adrián, Kelleher, Konaté, Keita, Firmino, Gómez, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Tsimikas, Origi, Phillips e WilliamsSiga o jogo AQUI