O clássico diante do Benfica deixou o FC Porto no topo do campeonato e foi também positivo para Mehdi Taremi, que viu chegar ao fim a seca de golos ao serviço dos dragões. O avançado iraniano já não faturava desde 26 de outubro, então na visita ao Santa Clara, e passados 12 encontros, regressou aos golos, batendo Vlachodimos aos 69’ para o 3-1.De resto, esta foi a estreia a marcar de Taremi em clássicos pelo FC Porto, ainda que tenha sido o terceiro golo que o iraniano apontou na carreira diante do Benfica. No Dragão, Taremi não fazia o gosto ao pé há três meses, na receção ao Liverpool, na Champions.