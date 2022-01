Sérgio Conceição suspenso por 15 dias

Sérgio Conceição foi suspenso por 15 dias e vai ficar fora do banco do FC Porto nos próximos dois jogos. A decisão está relacionada com incidentes no encontro com o Moreirense, realizado em abril do ano passado, que terminou 1-1, e numa partida arbitrada por Hugo Miguel, alvo de fortes críticas por parte do treinador.A informação, avançada pela Sport TV e entretanto confirmada por Record, refere que os 15 dias são o restante do castigo já aplicado a Sérgio Conceição na época passada - 21 dias e uma multa no valor de 10.200 euros -, mas, na altura, através de uma providência cautelar interposta no Tribunal Arbitral do Desporto, a pena acabou suspensa a 5 de maio, permitindo assim a Sérgio Conceição estar no clássico da Luz frente ao Benfica.Com isto, o treinador ficará fora do banco na visita ao Belenenses SAD e na receção ao Famalicão e volta apenas com o Marítimo, no dia 30 de janeiro.