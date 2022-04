O FC Porto recebe o Portimonense (20h30), no Estádio do Dragão, numa partida da 30.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Sérgio Conceição para este jogo. Nota para a ausência de João Mário nos dragões - nem no banco está.Diogo Costa; Pepê, Mbemba, Pepe e Zaidu; Grujic, Otávio e Vitinha; Fábio Vieira, Taremi e EvanilsonSuplentes: Marchesin, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Galeno, Wendell, Toni Martínez, Fernando Andrade, Loader e EustáquioPayam; Moufi, Dacosta, Sana e Lazaar; Anderson, Jocu, Pedro Sá e Carlinhos; Aponza e FabrícioSuplentes: Kosuke, Samuel, Luquinha, FIlipe Relvas, Paulo Estrela, Diogo Rodrigues, Angulo e Bruno ReisSiga o jogo AQUI