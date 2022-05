Tentar segurar dignos campeões

O 30.º título de campeão nacional foi muito festejado no relvado do Dragão por toda a estrutura do clube. Jogadores, staff técnico e dirigentes extravasaram a alegria nos festejos e nas palavras, como aconteceu com Vítor Baía. O vice-presidente do FC Porto admitiu sentir "uma grande emoção", por ter sido "uma época desgastante, de muito sofrimento, e com o sentimento de missão cumprida".

O dirigente não tem dúvidas de que os dragões foram "mais competentes e regulares e uns dignos campeões", destacando ainda o trabalho dos mais jovens do plantel. "Estes títulos trazem confiança para eles. Senti isso no início da minha carreira. Quando somos jovens podemos ter algum percalço mas estes jovens do FC Porto têm muita qualidade. Há que dar continuidade, com a mesma seriedade, a mesma postura". Vítor Baía admitiu ainda que pode haver saídas. "Somos um clube vendedor, gostaríamos que fosse diferente, mas vamos tentar manter o máximo do plantel. Queremos uma equipa competitiva, mas sabemos que o mercado anda muito estranho", concluiu.