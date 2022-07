FC Porto-Monaco, em direto

há 24 min 16:02

FC Porto apresenta-se aos seus adeptos

O FC Porto recebe, este domingo, o Monaco, pelas 20 horas, no Estádio do Dragão, naquele que será o último jogo de preparação dos dragões antes do arranque oficial da temporada, frente ao Tondela, na Supertaça, marcada para 30 de Julho.