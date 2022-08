O onze do FC Porto para o jogo com o Marítimo

O FC Porto estreia-se na Liga Bwin 2022/23 com a receção ao Marítimo esta noite, a partir das 20h30. Sérgio Conceição aposta no seguinte onze inicial para a partida no Estádio do Dragão.Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu; Grujic, Uribe, Pepê; Evanilson, Namaso e Taremi.Miguel Silva; Cláudio Winck, Matheus, Zainadine, Leo Andrade; Beltrame, Diogo Mendes; Xadas, Miguel Sousa, André Vidigal; Joel Tagueu.