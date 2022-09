O onze do FC Porto para o jogo com o Estoril: Rodrigo Conceição titular e Pepe nem no banco

O FC Porto visita esta tarde o Estoril, em jogo da 7.ª jornada da Liga Bwin com arranque marcado para as 18 horas. Consulte as escolhas de Sérgio Conceição para o encontro na Amoreira, com destaque para a titularidade de Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso e André Franco - Pepe nem no banco está, por motivos físicos : Diogo Costa; Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo e Zaidu; André Franco, Eustáquio, Uribe e Pepê; Evanilson e TaremiSuplentes: Cláudio Ramos, Marcano, Veron, Galeno, Grujic, Namaso, Wendell, Bruno Costa e Toni MartínezDani Figueira; Tiago Santos, Pedro Álvaro, Vital e Joãozinho; Francisco Geraldes e Ndiaye; Tiago Gouveia, João Carvalho e Rodrigo Martins; Erison DaniloSuplentes: Pedro Silva, Lucas Áfrico, Serginho, Marqués, Benchimol, Tiago Araújo, Gonçalo Esteves, Dele e Lea SilikiSiga o jogo AQUI