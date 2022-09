Plantel volta ao trabalho

Depois de dois dias de folga, o plantel dos dragões regressa esta manhã aos treinos, com uma unidade de trabalho agendada para as 10h30, no Olival. Sérgio Conceição sabe que não poderá contar com os lesionados Pepe e Otávio, bem como os seis jogadores que se encontram ao serviço das seleções.





Depois de amanhã, o Estádio do Dragão vai receber uma nova recolha de sangue, a terceira em 2022. Uma iniciativa que terá lugar no dia em que o FC Porto comemora o seu 129º aniversário. A Tribuna VIP da casa dos dragões vai estar aberta entre as 9 e as 19 horas e espera-se novamente uma boa adesão.