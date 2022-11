Sérgio Conceição e o mercado: «Tenho vontade de dizer que não acredito no Pai Natal»

Sérgio Conceição faz a antevisão ao Mafra-FC Porto, agendado para amanhã, às 20h45, referente à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal."Espero que não aconteça Taça, pois se olharmos para a eliminatória anterior caíram 8 equipas da 1.ª Liga. A Taça é o segundo título mais importante para nós a seguir ao campeonato, temos de estar no nosso melhor frente a uma equipa competente, com um treinador que tem feito um trabalho interessante e com resultados positivos. Olhar para o Mafra com respeito e fazer o mesmo trabalho de preparação que fazemos em todos os jogos. Com humildade ir a Mafra e passar.""Temos algum tempo até defrontar o Inter, penso que a 22 de fevereiro, salvo erro. Temos muito tempo para pensar nisso, não estou a fugir a nada é mesmo porque o nosso foco está no jogo de amanhã com o Mafra e no que é uma eliminatória da Taça importante para nós. Estou a dar importância grande ao foco que temos de ter amanhã.""Não é rodar. Jogámos no sábado, hoje estamos preparados para viajar depois do treino e sabem que no dia após o jogo é trabalho de recuperação. Esse curto espaço de tempo que temos é para nos focarmos ao máximo no jogo. Nesse sentido, entram os que estiverem em melhor forma física, emocional. Posso dizer que o Cláudio Ramos vai jogar, é o único que posso adiantar. Todos os disponíveis, excluindo Zaidu e Veron, Pepe está próximo de regressar mas ainda é curto para amanhã. Vai connosco mas é difícil para amanhã"."Faço o meu trabalho dentro do que é o plantel que temos ao longo dos anos também a equipa técnica. Os departamentos que trabalham connosco são muito competentes e os jogadores percebem a mensagem. É verdadeiramente exigente trabalhar aqui, exigo o máximo dos outros também. Sou pago para isso e fico contente com os elogios, percebendo que vem de um treinador que fez formação aqui e daí perceber as dificuldades que vamos ter amanhã. Elogios vão para o Mafra que é orientado por um treinador que tem a mesma formação que eu"."Se acredito no Pai Natal? Acredito no Pai Natal porque o meu filho Zezinho está a ver (risos). Deixou-me entre a espada e a parede porque tenho vontade de dizer que não acredito no Pai Natal, mas como o mercado está ali sempre à porta tenho esperança de encontrar um velhinho de barbas com um saco. Foi a questão mais difícil e mais inteligente que tive de 'A Bola' nestes anos todos. Mas fica para mim difícil responder porque não respondo a questões de mercado. Não posso nem vou responder."Pepê inicia muitas situações de ataque e até de golo quando joga atrás, pela qualidade que ele tem de jogar de trás para a frente. Entre meter na frente e tirar alguns da frente que estão bem é difícil. Em função da estratégia e do que cada um pode dar à equipa, eu opto. É um jogador que tem muita qualidade além da capacidade técnica e velocidade que tem, é extremamente inteligente o que, dentro do que é a formação, não era de esperar um brasileiro não habituado a tanto rigor a nível tático que dê resposta em qualquer das posições. É meter na balança. No Paços achei que era melhor na frente pela capacidade de improviso. Sabem que estamos muitas vezes em ataque posicional e um lateral nosso é quase um ala. Não jogando Pepê na frente acham que estamos a castrar a sua capacidade com bola, mas não acho nada disso. Até acho o contrário.""Quero que esse fio da navalha aconteça em todos os jogos, se esse fio é sinónimo de estar alerta e vivo no jogo, com estado de espírito onde foco e concentração estejam presentes, sim. Não é preciso bater no fundo como acho que foi o jogo com o Santa Clara, porque acho que não estivemos bem. Não foi pela qualidade que tivemos depois noutros jogos, tem a ver com uma série de características que têm de ser postas cá fora. Essa é a minha luta diária, gostaria de encontrar forma de os meter sempre no fio da navalha, mas todos os dias e em todos os jogos, que refletem o que é o nosso dia a dia."