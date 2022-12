Conceição: «Vamos olhar para o jogo com o objetivo de garantir um lugar nos 'quartos'»

Sérgio Conceição fez esta quinta-feira a antevisão do jogo do FC Porto com o Vizela, uma partida da Taça da Liga que se disputa amanhã, no Estádio do Dragão, a partir das 20h30."O que deu para ver nos primeiros 50 e poucos minutos do último jogo do Vizela foi que houve uma ou outra hesitação a nível de dinâmica, principalmente defensiva. É um bocadinho diferente daquilo que fazia o Álvaro. Mas é muito pouco tempo para o Tulipa, e daí a dificuldade. O contexto do jogo de Mafra é diferente do de amanhã e isso não podemos controlar. Conhecemos os jogadores do Vizela, mas vamos focar-nos naquilo que somos como equipa e vamos concentrar-nos no nosso trabalho, que tem sido bastante positivo. É mais uma final para nós. Amanhã depende só de nós e estamos completamente concentrados e focados nesse objetivo"."Esperamos sempre. Quando não somos competentes nos 90 e poucos minutos que temos de jogo, o que pode acontecer é chegar ao último jogo a precisar da vitória. Aquilo que poderá mudar amanhã ou não, da nossa parte, não muda a nossa postura nem forma de jogar. Vamos olhar para o jogo com o objetivo de garantir os três pontos e garantir um lugar nos 'quartos'"."O Otávio pode, o Pepe não. Não estou aqui para fazer balanços da Seleção, estou aqui para fazer a antevisão ao jogo com o Vizela. O Otávio está disponível, o Pepe está fora. Provavelmente poderá voltar no jogo do campeonato com o Arouca, dia 28"."O David Carmo esteve no banco em Chaves, o Wilson ficou fora mas esteve na convocatória. E amanhã também vão estar. O plano que tenho para eles é exatamente o mesmo que tenho para os outros 24 jogadores. Em relação à equipa, tem a ver com o trabalho que fazemos diariamente. Há jogadores que vieram das seleções. A equipa que inicia o jogo tem de me dar garantias em diferentes situações, e vai ser o onze que acho melhor para defrontar o adversário, neste caso o Vizela. Este microciclo tem como base os mesmos princípios: treino diário, forma dos jogadores, a estratégia que definimos para o jogo. Ninguém está afastado, ninguém tem titularidade garantida. Os que estão disponíveis fisicamente estão todos muito bem e deram excelente resposta para o jogo de amanhã, mas só podem começar 11"."Ele é pesado... O Diogo é um excelente profissional, um rapaz muito dedicado, com enorme talento. Precisa de retomar os trabalhos aqui. O 'colinho' é o que acontece no treino, com a exigência que temos aqui e com tudo o que é a nossa dedicação e trabalho. Ele está bem em termos emocionais. Fisicamente, o Pepe e o Eustáquio vieram com mazelas e não podemos contar com eles"."Não tenho de me manifestar relativamente à decisão da direção do Vizela, mas tenho a dizer que o Álvaro fez um excelente trabalho com um grupo de jogadores que o acompanharam nestes anos. A vida de um treinador é assim. Por um motivo ou por outro, é sempre o homem que paga. Tenho de lhe dar os parabéns pelo trajeto que teve e pelo que, com certeza, vai conseguir na sua carreira. Mostrou muita qualidade no Vizela. Muitas vezes, com ou sem razão, os treinadores são os que pagam os interesses e o pouco profissionalismo que existe no clube. É mais fácil despedir um treinador do que 20 e tal jogadores ou uma estrutura. É assim e vai continuar a ser assim. No meu caso é que não, tenho aqui o meu padrinho...""Eu vejo-o como avançado, depois depende. Se jogarmos com um jogador mais fixo, ou jogando como segundo avançado mais móvel ou mais recuado em determinadas tarefas... Se jogarmos com o Danny como segundo avançado em vez de jogarmos com o Toni, isso são as tais nuances que imprimimos no jogo ofensivo. Ser equipa é exatamente isso. Temos um papel ativo quando temos e quando não temos a bola. Na nossa dinâmica ofensiva, o guarda-redes é cada vez mais importante, e no papel defensivo os avançados também o são. Promovemos várias situações no treino. Os avançados vivem de golos, daquele retângulo que é tão importante para eles, e nós percebemos que também é fundamental aquilo que fazem na área adversária. Para mim, passa a ser secundário. Claro que gosto que façam golos para ganharmos o jogo, mas se não for o avançado e se o avançado criar para outros jogadores, fico muito contente. O Danny tem estado muitíssimo bem, tal como outros jogadores, o que faz com que a equipa evolua"."O balanço da paragem podemos fazer no final da época, para perceber o que teve de positivo e negativo. Sobre o ataque... Não ganhei dois reforços. Eles trabalham todos, todos são opção. O Toni deu excelentes respostas a partir do banco, sempre que entrou, entrou bem. Há jogadores com mais minutos neste momento e se calhar no final da época não vai ser assim, vai depender do momento de cada um e da equipa. Não ando aqui com bluffs a dizer que a Taça da Liga não interesse, queremos ganhá-la. Nesse sentido, quem estiver melhor joga amanhã.""Esse balanço faz-se depois, não agora. Por um lado, é verdade que houve jogadores que saíram do Mundial mais cedo, mas por outro há jogadores que a nível emocional, e estamos a falar do Benfica, têm muito mérito porque estão a fazer um excelente Campeonato do Mundo. Esse balanço é para fazer mais lá para a frente quando isto acabar. Há sempre aspetos positivos e negativos, cabe-nos a nós antecipar cenários. Quando começámos a época sabíamos desta pausa e deste compromisso. Penso que já nos demos bem noutras situações diferentes, como foi o caso da pandemia. Estamos muito atentos, trabalhamos relativamente bem, e depois os títulos é que dizem se trabalhamos muito bem ou só bem. No final veremos o que acontece. Mas garanto que vamos ser competitivos em todas as provas em que estamos presentes. E para nós é importante estarmos em todas as provas e irmos o mais longe possível. Temos a nossa palavra a dizer e, a seu tempo, falaremos do jogo contra o Inter para a Liga dos Campeões, temos peso nessa prova. Estamos aqui para a luta até ao final da época".