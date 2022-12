O onze do FC Porto para a receção ao Vizela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto recebe o Vizela, às 20h45, em jogo da 3.ª jornada do grupo A da Allianz Cup. Estas são as escolhas iniciais de Sérgio Conceição para este encontro no Dragão.Cláudio Ramos; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Grujic, Uribe, Pepê e Galeno; Namaso e Toni MartínezSuplentes: Diogo Costa, David Carmo, Veron, Taremi, Rodrigo Conceição, André Franco, Otávio, Evanilson e Gonçalo Borges.Siga o jogo AQUI