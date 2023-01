Conceição e a escolha de Martínez para selecionador: «Competência não tem a ver com a nacionalidade»

Sérgio Conceição fez esta terça-feira a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca, encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal agendado para amanhã, às 20H45. O jogo com o Casa Pia e a escolha de Roberto Martínez para selecionador foram igualmente assunto."Espero encontrar o Arouca que nos tem habituado, uma equipa competente, a fazer um excelente trajeto tanto nas Taças como no campeonato. Amanhã é um jogo a eliminar, onde temos de, no mínimo, ser a mesma equipa que fomos no jogo do campeonato"."A preparação dos jogos é sempre feita com grande entusiasmo e competência de toda a gente. Há dias em que as coisas não correm tão bem. A energia positiva tem a ver com o andarmos sempre no limite em tudo o que fazemos, nos diferentes momentos do jogo. Defensivamente fizemos um jogo equilibrado, o Casa Pia não fez um remate enquadrado, não tiveram uma oportunidade. Não ligo muito a estatísticas, mas tivemos muita posse de bola, 15 remates... Lembro-me de um jogo contra o Man. City na Champions em que tivemos de defender, e fui super criticado por não termos chegado à baliza, mas quando são os outros dizem que é solidez defensiva e por aí fora. Se não estamos no máximo do nosso potencial, hoje em dia é difícil ganhar jogos. As equipas têm capacidade, competência, fecham-se um bocadinho mais atrás e não temos tanto espaço no último terço. É preciso outra diversidade de movimentos e trabalhamos isso. Frente ao Casa Pia foi um jogo menos conseguido. Na 2.ª parte é normal o que aconteceu porque o adversário estava com menos um jogador. A preparação é exatamente a mesma. A alegria, a ambição dos jogadores é fantástica. Há dias melhores, outros menos positivos. Amanhã espero que a equipa esteja bem, e que tenhamos uma pontinha de sorte, para a bola não bater na orelha do defesa, ou na ponta da bota do guarda-redes e entrar como tem entrado nos outros jogos"."Por vezes preparamos determinadas situações olhando para o adversário, para os pontos fortes e coisas menos boas que possam fazer, mas contra nós às vezes mudam a estratégia e a dinâmica, tanto ofensivamente como defensivamente, e isso não adivinhamos. Temos de nos preparar e de ser competentes para aquilo que o adversário pode preparar. Isso tem a ver com a forma de estar no jogo, é importante estarmos no nosso máximo. Têm sido muito mais as vezes em que temos estado bem do que menos bem"."Os motivos são os que eu dizia. É uma excelente questão, até porque também faço esse exame na consciência. Olho para algumas situações que não têm sido normais. Depois de bons jogos e bons resultados, veem que foi depois de um 3-0 ao Sporting que fomos perder a Vila do Conde. Depois da vitória frente ao Club Brugge empatámos frente ao Santa Clara... Há jogos em que a qualidade e a beleza do jogo pode não ser a melhor, mas temos de dar uma resposta. Estamos atentos a isso para sermos mais consistentes e encontrarmos solidez para acabarmos a época só com uma derrota como no ano passado. Procuramos eficácia máximo em tudo, ganhar sempre e ir à procura de uma perfeição que não é fácil. Olhamos para a questão individual e talento dos jogadores, mas depois também olhamos para o brilho no olho, para a questão emocional"."Faz parte da cultura portuguesa ir sempre à procura de algo que não está bem e que não encaixa. A competência não tem a ver com a nacionalidade. Jogo de amanhã? Vai jogar exatamente a mesma equipa que jogou no Jamor com a exceção do Cláudio Ramos, que vai jogar à baliza".