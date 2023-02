O relatório de Fábio Veríssimo, a confiança em Dembelé e Fran Navarro: tudo o que disse Conceição

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão do jogo de amanhã com o Vizela, uma partida que se disputa amanhã, a partir das 18 horas, no Dragão."Os jogadores do Vizela são praticamente os mesmos. É verdade que tinham o Álvaro Pacheco, agora está o Tulipa. Mudou algumas dinâmicas, com bola e sem bola, e é preciso dizê-lo. Nós trabalhámos mais nestes jogos que o Tulipa esteve com a equipa para perceber a forma do Vizela estar nos diferentes momentos de jogo, mas focámo-nos principalmente no nosso trabalho e no que temos de fazer. Fisicamente estamos como temos de estar, vamos jogar ao quarto dia, não é um problema nem será uma desculpa"."Em relação ao Vizela... Olhámos para a equipa do Vizela. É verdade que no passado bem recente o Vizela perdeu mais fora do que em casa, em casa têm sido bastante interessantes, mas também têm esses resultados interessantes fora. Assistimos ao jogo com o Sporting também, fizeram um jogo interessante. Nós temos de olhar para a equipa no seu todo para estarmos preparados, parece-me um Vizela numa boa fase, que joga bem. A sua dinâmica em posse é muito interessante, com muita mobilidade, têm um avançado poderoso, alas velozes e de bom nível. O impacto do meio-campo é forte, com Claudemir, Guzzo, Samu... Laterais são muito ofensivos, o Igor tem estado muito presente e até tem feito golos. Kiki Afonso tem excelente pé esquerdo, chega bem para cruzar. Olhamos para a equipa em si e vejo uma equipa que está numa boa fase, assim como nós. Somos uma equipa técnica. Quem comanda desta vez vai ser o Dembelé, mas o trabalho é feito pela equipa técnica no seu todo. Em relação à expulsão, não tenho receio de nada, isso nem é motivo de ficar muito apreensivo. Mesmo quanto à tal azia com que poderia ficar... A risada que houve aqui é a que muitas vezes sinto por dentro. Ter opinião pode muitas vezes ser motivo de expulsão. Qualquer dia vão-me expulsar pelos pensamentos que pensam que estou a ter. Fica difícil. Quando há bom senso, e na Europa tem havido bom senso e o meu comportamento tem sido exatamente o mesmo... Gesticulo, vibro com o que se passa no momento, estou muito alerta. É a minha forma de estar. Quanto a isso não posso fazer mais nada"."É verdade que, na zona intermédia, estamos com mais dificuldades. De qualquer das maneiras, espero que fiquemos com 11 jogadores toda a partida, é assim que vamos entrar. É verdade que temos várias lesões no mesmo setor, mas temos de olhar para aquilo que é o jogo, definir o melhor onze em termos estratégicos e olhar para aquilo que são as individualidades para termos um onze forte. O Grujic está melhor, mas praticamente não treinou com a equipa. Esteve connosco hoje mas é muito difícil ter 90 minutos. Neste momento até direi que é impossível. Relatório? Se disse que o árbitro era fraco, ou se estava a ter um jogo fraco... Estou aqui para discutir futebol, não estou aqui para discutir semântica"."Depende de vários fatores. Primeiro é olhar para a necessidade da equipa, do grupo de trabalho. Se há um jogador que tem menos minutos mas não temos muitas soluções para aquela posição, é natural que fique. Noutra situação, se calhar já é diferente. Depende do jogador, da situação, do estado anímico dele, de muita coisa. Bruno Costa faz parte do plantel do FC Porto, equipa principal e equipa B. Depois em qual joga... Há jogadores que treinam na B e jogam connosco e vice-versa. Declarações? Depende dos jogadores, das situações que estão a viver, do passado recente, da infância deles... Eu sou um treinador que gosto de conhecer o trajeto pessoal de cada um, e vou mesmo até ao ponto de saber da educação deles. Se gostam de animais... Todos os pormenores que depois acho que serão importantes. Se for um treinador que vem para aqui e fizer o meu treino e sair, prefiro não treinar, não sou eu. Bom ou mau? Depende da situação"."O Bruno vai jogar hoje contra a B SAD (equipa B), portanto está de fora. O André Franco pode jogar amanhã. Depende da dinâmica que queremos. Temos de olhar para os jogadores que jogam perto do Franco. Depende daquilo que eu definir, o papel do Franco vai depender da minha decisão"."Em relação ao Dembele, acho que a equipa técnica está completamente à vontade e capacitada para estar no banco. Estar no banco não é nada mais do que andar ali de um lado para o outro a beber umas águas. Aquilo que eles são, é sempre uma mais valia diariamente, são treinadores de excelente qualidade. Quem comanda sou eu, independentemente de quem estiver. Todos eles estão capacitados para estarem à frente da equipa. Isto é tudo tão bem preparado nos dias que antecedem o jogo, que na hora a comunicação é fácil e rápida. Mesmo se ficar sem a comunicação e eles tivessem de assumir algum tipo de mudança, têm 100 por cento de confiança da minha parte, sei que têm qualidade, não é por serem meus amigos. Prata da casa? Isto não sou só eu, se perguntar ao Rúben Amorim é igual. Olhamos para o banco, para jovens da equipa B que num passado recente ganham protagonismo... Olhamos para o passado e vemos Vitinha e Fábio Vieira, vendas fantásticas para o clube. Claro que queria contratações fantásticas, mas não é a nossa realidade"."Obviamente que sim. Não vou falar de jogadores que não têm contrato com o clube, porque tenho muito respeito pelos meus avançados. Nesta casa, sinceramente, acho que cada vez mais temos de mostrar união. Não é dizer que somos unidos, é demonstrá-lo com gestos, atos, palavras. Temos de nos defender uns aos outros, se não fizermos algo está mal. Defendo os meus jogadores e os quatro avançados que temos. A partir do momento em que se fala de um avançado, que reconheço que tem muita qualidade, mas não joga no FC Porto, não tenho nada a dizer"."A partir do momento em que já utilizei alas e médios ofensivos a jogar à avançado, como o Fábio Vieira no passado ou o Pepê... Depende da estratégia. O Mehdi, nessa aceitação do seu papel na equipa, é um jogador super humilde. Aliás, tem de dar sempre o seu melhor. Todos nós passamos por momentos em que estamos melhor e outros em que não estamos tão bem. É isso, é o momento".