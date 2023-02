E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto defronta o Rio Ave (20h30), no Estádio do Dragão, num encontro da 21.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Sérgio Conceição e Luís Freire para este jogo.Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Wendell; André Franco, Grujic, Eustáquio e Pepê; Taremi e Toni MartínezSuplentes: Cláudio Ramos, David Carmo, Zaidu, Rodrigo Conceição, Namaso, Fernando Andrade, Vasco Sousa, Gonçalo Borges e Bernardo FolhaJhonatan; Aderllan Santos, Josué e Pantalon; Costinha, Guga, João Graça, Samaris e Fábio Ronaldo; Boateng e André PereiraSuplentes: Magrão, Miguel Nóbrega, Patrick William, Ruiz, Miguel Baeza, Sávio, Ukra, Hernâni e Paulo VítorSiga o jogo AQUI