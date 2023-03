FC Porto esclarece lesão de Pepe

Ausência de peso no embate desta noite diante do Inter Milão , Pepe ficou de fora devido a um edema no músculo solear da perna direita, informou o FC Porto no seu site oficial. Na mesma nota, os dragões não acrescentam mais detalhes sobre a situação clínica do capitão, de 40 anos.Na conferência, Sérgio Conceição falou numa "pequena lesão" do capitão, ainda assim impeditiva de atuar hoje: "Acabou em grande dificuldade o último jogo, contra o Estoril. Esteve a fazer tratamento até hoje, tentou hoje no campo mas infelizmente não conseguiu. É uma pequena lesão mas depois o doutor falará disso."