Pepe, a forma "muito intensa" de viver as derrotas e a vitória... que não a "águia": tudo o que disse Conceição

Sérgio Conceição fez esta quinta-feira a antevisão ao clássico com o Benfica, partida da 27.ª jornada da Liga Bwin agendada para amanhã na Luz (18 horas). O treinador do FC Porto iniciou a conferência com 40 minutos de atraso e pediu desculpa aos jornalistas. "Trabalho a fazer", justificou."A confiança não advém dos últimos resultados contra essa equipa. Não vem daí. A confiança vem do nosso trabalho diário e do que fazemos. Não trabalhamos para ganhar confiança. Defrontar o Benfica é como defrontar outro adversário qualquer que já defrontamos esta época e vamos continuar a defrontar nas nossas vidas desportivas"."Independentemente dessas situações e condicionantes há sempre forma de trabalhar, nem que seja um lançamento de linha lateral. Não preciso que eles estejam no máximo a nível físico para treinar algumas situações, mas obviamente que queria toda a gente disponível e que, os lesionados, tivessem o ritmo competitivo de outros. Podemos contar com o Pepe amanhã, mas o Pepe está sem competir há um mês e isso pode fazer a diferença. Confio em toda a gente que trabalha aqui, nas pessoas que fazem a transição de uma fase final de uma lesão para a integração na equipa, mas o jogo é o jogo e é diferente dos treinos. Não estaremos no máximo, mas volto a dizer que nunca utilizei isso como desculpa e não o vou fazer hoje também, mesmo sabendo que à medida que vamos caminhando para o final, os jogos ganham outra dimensão"."Acho que tem pouco a ver com o jogo de amanhã. Estamos permanentemente pressionados a dar o nosso melhor neste clube. O que aconteceu há bocado no treino conta para a preparação e, se o jogo tiver o resultado que queremos, tudo bem. Se não, perder é um problema. Não gostamos de perder e vive-se muito pouco aquilo que são as vitórias, mas vivem-se de forma muito intensa todas as derrotas. Estar a minha figura perto de Pedroto em pintura... Está muito longe da história que ele e eu fizemos. O meu foco está no jogo de amanhã, mas obviamente que agradeço toda essa paixão que os adeptos, sócios e simpatizantes têm pelo nosso presidente e pelo senhor Pedroto. Se eu não ganhar amanhã, muitos desses já mudam um bocadinho. E é justo que assim seja"."Ter mais opções, as tais boas dores de cabeça, e não aquelas que fazem mal... Nenhum treinador quer essas últimas. O meu discurso sempre foi o de confiança total em toda a gente, mesmo em jogadores que 'sobem' da equipa B e vêm treinar connosco. Vamos lidando com essa situação. A beleza do jogo é ganhar. Sou muito pragmático nisso. Utilizo quem tenho à disposição e, no ano passado, a opinião foi quase unânime. Futebol fantástico com outros jogadores que estavam no plantel e permitia-nos chegar à baliza do adversário para marcar golos de uma forma e tentar não sofrer depois. Era uma dinâmica um bocadinho diferente. Mas lá está, é a história de que tocar violino só é bom aos olhos de quem vê"."Vamos até à última. O Diogo Costa parece-me bem melhor e o Pepe também. O Evanilson não sabemos mesmo, temos de esperar umas horas. João Mário com alguma dificuldade, Zaidu parece-me um pouco melhor. O Pepe e o Diogo Costa penso que estarão a 100% para irem a jogo"."Os jogos são todos decisivos e ganham essa força a partir do momento em que ficam a faltar sete depois deste. Se ganharmos na Luz e perdermos o jogo a seguir, ficará difícil na mesma. Digo sempre que isto são jogos de seis pontos. Podemos sair do Estádio da Luz com menos treze ou a sete do Benfica, ou com a mesma diferença. O que queremos é ganhar o jogo e somar três pontos importantes, não deixando que o adversário os some"."É um jogo importante, é um clássico. É onde se defrontam as duas equipas que nos últimos anos ganharam mais títulos. A nível emocional... Nós preparamos os jogos todos da mesma forma. Obviamente que o ambiente, e aquilo que anda à volta de um jogo desta dimensão, é diferente e os jogadores sentem isso. Mas quando o árbitro apita, esquecemos tudo aquilo que está à nossa volta. Aliás, uma das coisas que digo sempre é que há muitos jogadores, e eu gostaria que muitos deles jogassem de tampões nos ouvidos. Só para se focarem no que têm de fazer durante o jogo. O que passo à equipa é que o estado de espírito é exatamente igual. É verdade que estamos a uma distância a que não estamos habituados, e sabemos o jogo que vamos ter pela frente. Não colocamos sequer o cenário de não ganhar o jogo, não entra na nossa preparação nem na nossa cabeça. Na nossa preparação a todos os níveis, e emocional também, há uma palavra: vitória. E não foi nenhuma referência à águia...(risos)".[Conceição intervém antes da pergunta seguinte] "Tudo aquilo que eu possa dizer ou aprofundar [nestas conferência], podem levar isso para um lado diferente do que é a minha intenção. Acho que não temos de deixar de dizer o que sentimos, a nossa verdade, mas tenho de ser o mais sincero possível. Depois sai um título que não é interessante, não sai o que pode provocar o Rafa ou o Neres a jogar por dentro... Isso é que é falar de futebol. Há questões muito interessantes, mas depois estendo-me ao comprido. Dizem que há bluff, mas não é. O Evanilson não sabemos mesmo. O Zaidu, não sabemos. Não sei se me faço entender. Não aprofundo muito para evitar outras questões..."."Agora veio-me à cabeça uma coisa... Era bom trazer um jogador nestes jogos também, eles iam confirmar um bocadinho aquilo que eu vou dizendo e a mensagem que eu vou passando durante a semana. Vai ao encontro do que me está a perguntar. Se nós caminhamos e estamos a olhar para trás, corremos o risco de bater em alguém ou tropeçar. Para algumas pessoas convém-lhes isso... É importante percebermos a força e a qualidade com que o Sp. Braga e o Sporting, excetuando o jogo de ontem, se estão a aproximar... Temos de olhar para a frente, corremos o risco de tropeçar. Essa pressão faz parte do nosso trabalho e é esse o discurso que tenho com os jogadores. Há sempre mais gente a fazer questões pertinentes e interessantes depois do jogo... No final do jogo com o Portimonense só houve uma questão... Penso que seria benéfico para todos trazer um atleta"."São jogos diferentes, contextos diferentes. Se eles pensassem dessa forma, com certeza que não chegariam a este nível. Jogos contra equipas teoricamente mais acessíveis foi onde este ano... Com o Sporting ganhámos as duas vezes, contra o Benfica fizemos uma excelente exibição... Diz-se que o campeonato é ganho contra os grandes, mas não concordo. Este ano tropeçámos contra equipas 'não grandes'".