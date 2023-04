João Mário para reavaliar

Um mês depois de ter sofrido uma entorse no joelho direito, João Mário voltou à competição no jogo de ontem, como suplente utilizado, mas ao fim de 15 minutos em campo teve de sair com queixas no mesmo joelho. O lateral será reavaliado nas próximas horas e o FC Porto só prestará esclarecimentos sobre a lesão no regresso aos treinos.

"Não está bonzinho, está mais ou menos", afirmou Sérgio Conceição na conferência de imprensa sobre João Mário. Quem também deixou o relvado em dificuldades físicas foram Wendell e Taremi, que foram ambos substituídos.