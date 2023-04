Herrera 'puxa saco', alterações 'forçadas' na equipa e o 6.º lugar do ranking da UEFA: tudo o que disse Conceição

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão ao FC Porto-Santa Clara, jogo da 28.ª jornada agendado para amanhã, às 20H30."Esperamos um jogo típico de campeonato, com uma equipa que está a precisar muito de pontos para tentar o seu objetivo que é a manutenção. Desde que este novo treinador assumiu, temos de perceber de que forma se poderão apresentar aqui, na sua dinâmica. É essa a nossa preocupação, obviamente sempre olhando para o que vamos ter de fazer, como fazemos com todos. É isso que nos espera, sem saber obviamente que estratégia terá montada o adversário, e daí eu dizer que temos de nos preocupar sempre mais connosco"."Tive a oportunidade, nessa antevisão, de dizer que não eram as vitórias ou o resultado ao fim de semana que nos ia dar mais ou menos confiança, essa é adquirida diariamente no nosso trabalho. Obviamente que ganhar pontos a um rival que vai na frente é sempre bom. Foi o que aconteceu, reduzimos um bocadinho a distância e temos de continuar o nosso caminho. Esses três pontos têm a mesma importância dos que poderemos conseguir amanhã. Temos de chegar ao jogo e ter os resultados que ambicionamos"."Consequência financeira é evidente. Todos nós temos de contribuir para que Portugal possa voltar a subir. Nós temos feito a nossa parte como equipa. Toda a gente deve pensar nisso, porque em termos desportivos e financeiros é extremamente importante para nós. Não é sobre isso que quero falar, o foco é o Santa Clara"."Acho que, à medida que caminhamos para o final do campeonato, os jogos ganham o seu peso, têm uma dimensão grande. Todos os erros que possam provocar pontos perdidos são decisivos, é óbvio e evidente. Todos os intervenientes diretos no jogo têm de dar o seu melhor. Nós treinadores, jogadores, equipa técnica, e todos os departamentos que trabalham connosco, estamos no máximo. É isso que queremos. Falar neste ou naquele... Já levei um processo por dizer no final de um jogo que a intervenção do VAR era boa, mas que fosse assim em todas as situações que o critério fosse o mesmo. Na altura nem me alonguei tanto, provavelmente terei outro processo no final desta conferência. Falamos muito [sobre isso]. Não tenho de entrar em detalhes sobre as nomeações. É evidente que houve erros no passado, mas as pessoas podem errar. O VAR é importante, mas quem está atrás do VAR é sempre uma pessoa, ou várias. Se o critério for o mesmo num determinado erro, tudo bem. Pode errar, como eu erro a fazer a equipa ou a definir a estratégia. Só não podem haver dois pesos e duas medidas. Nesta reta final, é importante que as pessoas estejam no máximo e a dar o seu melhor, cada um no seu papel"."Não tenho nada a referir sobre isso. Queria arranjar uma resposta, mas não há nada a comentar. Não sou eu que controlo as notícias. O importante é o jogo de amanhã e a fase final do campeonato"."Agora apanhou-me na curva...[risos, uma vez que tinha acabado de dizer que além de treinador também era analista] Acho que os jogos são todos diferentes e os momentos das equipas, os bons e menos bons, são dados dos quais não há como fugir. Não tenho de comentar a forma das outras equipas. Tenho de olhar para a próxima, que é o Santa Clara, e ver o que estão a fazer. Analisando esses dados, não são sinceramente muito bons, mas tudo pode mudar. Sabemos que um resultado positivo ou negativo muda tudo, o ambiente, o estado de espírito... O que nos interessa é o Santa Clara, perceber como podemos desmontar uma estratégia que pode ser uma surpresa. Linha de cinco, pode ser com um ala a fazer de quinto elemento, com um médio a recuar... Isso é que é importante. O Benfica já passou. Já não os defrontamos mais esta época infelizmente, porque se estivessemos na Liga dos Campeões talvez jogássemos com ele mais um jogo. O nosso foco agora é o Santa Clara"."Os alertas que tive a oportunidade de passar aos jogadores foram os de provocar, no treino, situações que me deem conforto para saber que a equipa vai entrar forte a todos os níveis. E depois nas conversas que temos tido. Toda a gente sabe que perdemos pontos este ano onde não podíamos ter perdido. Não por não termos respeito pelo adversário, mas porque demonstrámos ser uma equipa que quando todas as caraterísticas da minha equipa estão em jogo, dificilmente nos ganham. Temos de apontar também o dedo para nós. Acontecem erros durante a época que nós não controlámos, mas há muitos dedos apontados para nós e também temos de olhar para isso"."Eu não festejo vitórias, nesta casa não se festejam vitórias. As vitórias festejam-se com os títulos adquiridos e, entretanto, são importantes para esses mesmos títulos. O que aconteceu foi exatamente isso. Dentro de um jogo difícil, vivemos o momento com essa emoção. Em termos de desgaste... Desgasto-me sempre. Faz parte daquilo que é a minha vida em tudo, não é só no futebol. Vou ao pormenor, vivo de uma forma apaixonada"."Vejo essas declarações de duas formas: a primeira é por termos ficado com uma relação de amizade. A segunda é por ter segundas intenções de voltar aqui, está a 'puxar o saco'. Deve ser por aí... Não sei qual será a intenção. Eu sou treinador do FC Porto. Tenho contrato. No futuro próximo também serei. Tenho aqui uns jogos para acabar a época. Como disse há bocado, no futebol as coisas mudam muito rápido. Posso perder dois ou três jogos seguidos e o presidente meter-me as malas à porta..."."Dois jogadores têm de entrar para o lugar desses. A estratégia passará por onde vou utilizar o Otávio ou se vou utilizar ou não, o Pepê também, quem vai ser o lateral direito, que é sempre uma das questões que vocês [jornalistas] metem à tona... Tudo isso faz parte da estratégia. Que esses dois jogadores [Taremi, Grujic] fizeram um excelente jogo na Luz é verdade, assim como toda a equipa, mas a dizer algo mais estou a abrir um bocadinho o jogo para o que não quero que o adversário saiba"."É importantíssimo termos o plantel todo disponível. Neste momento temos dois castigados, como falou há bocado e bem. Temos o João Mário que está fora por lesão e posso confirmar que não estará amanhã nem, possivelmente, no próximo jogo. Tem sido uma época difícil nesse sentido, temos tido três, quatro, cinco jogadores no departamento médico. No jogo em Milão estivemos até à última para ver dois ou três jogadores que acabaram por jogar, mas na estratégia é difícil... Uma coisa é eu no quadro dizer o que quero, outra é passar no campo para eles perceberem o espaço a ocupar, a atacar, a defender... Na Luz foi a mesma situação. Dificulta a preparação dos jogos. Apesar de conseguirmos trabalhar nessas situações... Quando o Pepe entra no jogo e não se nota [a lesão], há um trabalho de preparação nesse sentido, mas trabalhou à parte dentro das limitações físicas. Isto não é desculpa para ter perdido em Vila do Conde, em casa com o Gil Vicente... Mas acho que foi algo que dificultou a preparação para os jogos"."Parece que ouviu a minha conversa com um dos adjuntos, com o Dembele. Foi essa a conversa que tivemos depois do treino. Fiz um exercício hoje onde o objetivo não era rematar, era procurar outras zonas diferentes. Eles podiam rematar, mas não remataram tanto. Disseram-me que normalmente eles finalizam o aquecimento com remates à baliza e que era incrível como eles rematavam de forma fantástica mas depois não chutavam tanto de fora da área. O Taremi fez o golo de fora da área numa situação de ataque rápido. Trabalhamos e quero muito isso, mas também é verdade que não acontece muito durante a época".