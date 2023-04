Os "casos e casinhos", o recado a Rui Costa e as renovações no FC Porto: tudo o que disse Conceição

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, partida da 29.ª jornada agendada para amanhã, às 20H30."Espero um jogo difícil, como historicamente é jogar na Mata Real. É importante para as duas equipa e cabe-nos a nós conquistar os três pontos, para continuarmos nesta luta até ao final do campeonato. À medida que se caminha para o final tudo ganha mais importância e mais peso.""Houve coisas que não correram tão bem com o Santa Clara, isso foi falado, foram situações com e sem bola. O Santa Clara chegou algumas vezes ao nosso terço defensivo e isso teve que ver com a nossa dinâmica em posse. Má ocupação do espaço, perdermos bola, tivemos pouca paciência para chegar com critério ao último terço... O que não fizemos com bola acabámos por sofrer sem ela.""Já jogámos muitas vezes depois do adversário e algumas vezes antes. Isso não é nem mais nem menos pressão. Temos de vencer o nosso jogo. A motivação vai-se buscar ao trabalho diário, no campo e no balneário. Isso é o que dá confiança e motivação. O jogo é o resumo do que se faz. Algumas vezes não se consegue colocar em campo o que prepáramos, queremos ser perfeitos e isso não acontece. Mas tem de haver motivação em função de um bom ambiente provocado pelos adeptos. Tenho de agradecer aos que forem à Mata Real, porque são uma mais-valia para nós. Mas a nossa motivação não tem a ver com as pessoas ou os adversários, mas sim com o que fazemos diariamente.""Acabei por dizer na última conferência que levaria um processo. Só vim hoje aqui por respeito porque vocês já estavam convocados, provavelmente não faria a conferência e não era para fugir de nada. O meu silêncio iria provocar mais ruído do que fazendo a conferência. Estes casos e casinhos, estes processos... Eu até trouxe aqui o que[cita o que disse]. Fui processado por dizer que quero que todos estejam no seu melhor. Vocês estão aqui, analisam as conferências de outros treinadores, podem errar no vosso trabalho de forma inconsciente e está tudo bem. No fundo é isto que digo. O que me admira mais é o Rui Costa levantar isto, é um homem do futebol, foi meu colega. É o que me admira, tive de o dizer, estava aqui entalado.""Depende da forma como comentam e levam as minhas palavras. Dá-se a importância que se dá dependendo de quem é. Acredito que eu, FC Porto, seja visado. Tenho pessoas que não gostam de mim, mas faz parte, não se pode agradar a toda a gente. Não sei se o presidente do Benfica vai abrir um processo pelas declarações do senhor Schmidt que foi bem mais agressivo em relação ao VAR do que eu, não sei.""A minha esperança é que não seja assim, que seja resolvido dentro das quatro linhas. Erros toda a gente comete, quem intervém no jogo vai sempre cometer. Mas no fundo, espero que o que seja decisivo no final do campeonato seja o que se passa dentro das quatro linhas entre duas equipas de futebol, em que uma tenta ganhar à outra. Não estou a falar da terceira equipa, a da arbitragem, senão levo mais um processo... Sublinho tudo o que disse sobre o VAR, abram mais um processo!""A durabilidade do contrato não é um critério para um jogador jogar. Houve jogadores que saíram em final de contrato e que foram titulares até ao último jogo... Já vi jogadores a renovarem num mês e a serem vendidos no mês seguinte. É sempre bom que eles tenham essa estabilidade, no sentido de perceberem que o clube reconhece que são elementos importantes numa perspetiva de futuro. O nosso presidente está atento a tudo isso."[Risos] "Eu tenho contrato.""Podem haver várias razões para a renovação dos jogadores. No caso do Toni sentimos que é um jogador que está a fazer bem o seu percurso, outros renovam porque são miúdos que achamos que têm potencial para se afirmarem na equipa principal. Mais renovações? Não sou dirigente. Claro que existem conversas entre mim e o presidente, estou a par de quase tudo o que diz respeito à equipa principal, as situações estão a ser faladas com os atletas e os empresários. As coisas estão a ser bem-feitas e feitas. Mas presumo que sim, que haverá mais renovações.""É sempre um momento complicado. O Eustáquio está bem, dentro do possível, mas é um rapaz com uma atitude acima da média. Tem um caráter forte, tem um grupo e uma família a ajudá-lo. No balneário quer ser tratado da mesma forma que os outros, a vida continua. Todos acabamos por receber uma notícia menos boa uma ou outra vez na vida, mas temos de olhar para frente, há sempre desafios novos a atacar. Infelizmente acontecem todos os dias notícias menos agradáveis. Mas ele está bem para ir a jogo, para ir para o banco ou para a bancada. Está pronto para fazer o que eu decidir."