VAR "muito útil", a "anormalidade" de não ganhar e as boas dores de cabeça: tudo o que disse Sérgio Conceição

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão ao jogo com o Boavista, agendado para amanhã às 18 horas no Estádio do Dragão."Agradecer a presença de quem vai ao estádio apoiar a equipa, sempre o fizeram durante a época. O ambiente tem sido fantástico. Espero um dérbi, é sempre um jogo difícil, como todos os outros como o que tenho dito até aqui: à medida que caminhamos para o final menos tempo temos para recuperar, é nesse sentido que vamos trabalhar para entrar amanhã e tentar ganhar""Não podemos adivinhar qual a estratégia do adversário, olhar para o passado e o comportamento, o que foi a estrutura, a base, o sistema, olhar para o comportamento. Tem havido uma evolução do trabalho do Petit. O que acompanhamos das dinâmicas dele é que tem mais bola do que no passado, uma equipa ofensiva. O importante é sermos eficazes. Criámos muitas situações de golo, mas não temos sido muito eficazs, e isso custou-nos pontos; o que queremos é associar um bom jogo a golos"."Temos de jogar duas vezes com todas as equipas. Se olharmos para o que falta, vamos defrontar equipas que estão a fazer excelentes campanhas. Estamos a falar de Boavista, Arouca, Famalicão, Casa Pia... Equipas que estão bem e confortáveis na tabela. Cabe-nos tentar que esses jogos se tornem confortáveis para nós. Depende do que fizermos. Têm jogadores muito interessantes.""Não posso dizer o contrário do que já disse. A ferramenta VAR é muito útil para o futebol""São jogos diferentes e histórias diferentes e também são momentos que as equipas atravessam. Dou-me muito mal com esses momentos. Os grandes campeões são aqueles para os quais as vitórias sabem a pouco e a derrota tem um sabor amargo. Quem anda à procura de títulos, como o FC Porto, os títulos são normais, anormalidade é quando não se ganha. Aconteceram momentos desagradáveis esta época… Neste últimos 3, 4 jogos, a equipa tem um comportamento muitíssimo positivo daquilo que faz; nada fazia prever um ou outro acidente que tivemos, custa-nos muito, mas faz parte da caminhada das equipas. Fomos sempre atrás do que fizemos mal, mas estamos num bom momento em tudo, na atitude, no não adormecer, há que olhar para a frente"."Os cabelos brancos vão aparecendo [risos]. Fico contente, obviamente. Ainda sou um jovem treinador e não olho muito para esses números. Não quero falar de recordes. Acontecem de forma natural. Nem lembrava de quantos jogos tinha no FC Porto... Não ligo muito a isso, estou focado no próximo jogo. São números bonitos, claro, mas o mais importante não é isso. São as vitórias e as vitórias que não dão títulos.""João Mário está lesionado, fora do jogo, mas fico contente por ter mais dores de cabeça, boas dores de cabeça para formar um onze. Estar limitado nas escolhas nunca será uma desculpa, porque todos contam, toda a gente é importante ali dentro, da equipa principal e da equipa B. Se ganhar 1-0 fico muitíssimo contente""Não comento"