O onze do FC Porto para o jogo com o Arouca

O FC Porto visita esta segunda-feira,, o reduto do Arouca, em jogo a contar para a ronda 31 da Liga Bwin, num encontro que poderá ser crucial para as contas do título. Consulte as opções iniciais de Sérgio Conceição e de Armando Evangelista para o duelo desta noite.: Diogo Costa; Pepê, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Grujic, Eustáquio e Galeno; Taremi e Evanilson.Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Veron, Zaidu, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco, Toni Martínez e Bernardo Folha.: Arruabarrena; Milovanov, Galovic, Opoku e Quaresma; Soro, Alan Ruiz e David Simão; Antony, Sylla e Rafael Mujica.Suplentes: João Valido, Sema Velázquez, Lawal, Arsénio, Bruno Marques, Uri, Yaw Moses, Michel e Pedro Moreira.