40 anos na presidência do FC Porto de Pinto da Costa assinalados em 22 de abril

Os 40 anos na presidência do FC Porto de Pinto da Costa vão ser assinalados a 22 de abril com um jantar, em Gondomar, promovido pela comissão de apoio às suas sucessivas recandidaturas, confirmou esta quarta-feira Fernando Cerqueira.

A iniciativa, que assinala "entre amigos" as quatro décadas de Pinto da Costa à frente dos dragões, promovida pela comissão liderada por Fernando Cerqueira, terá lugar no dia a seguir ao jogo com o Sporting, da segunda mão da Taça de Portugal.

"Pinto da Costa foi eleito em 17 de abril [de 1982] e tomou posse a 23. Como o FC Porto recebe em 16 de abril o Portimonense [para a 30.ª jornada] e a 21 o Sporting [para a Taça], o 22 foi o dia que fazia mais sentido", disse à Lusa Fernando Cerqueira.

O promotor do evento, que não enjeitará a oportunidade para no jantar desafiar Pinto da Costa para uma nova recandidatura, às eleições de 2024, adiantou que este será apenas um dos muitos momentos previstos para assinalar a efeméride.

O jantar de homenagem a Pinto da Costa, de 84 anos, que era diretor de futebol quanto o clube quebrou o longo jejum, com José Maria Pedroto, e chegou ao título de campeão em 1977/78, decorrerá na Quinta da Azenha de Baixo, em Gondomar.