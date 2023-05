A felicidade de Evanilson

Evanilson marcou o golo que fechou o triunfo frente ao Famalicão, selando o apuramento para a final da Taça de Portugal. Um momento importante para o brasileiro, que não marcava desde novembro do ano passado.

“Foi um jogo tenso, bem movimentado, com alternância no marcador. Pude entrar na reta final do jogo e posso dizer que, por isso, cheguei bem leve e com muito gás no prolongamento. O Otávio tinha acabado de fazer o golo que já nos garantia a presença na final e quando recebi uma bola longa, arranquei, invadi a área e fiz o meu golo. Estou muito feliz por me ter sentido bem, ajudado a equipa e termos chegado a mais uma final. Vamos em busca do ‘bi’ na Taça”, destacou o avançado, de 23 anos, em declarações à sua assessoria de imprensa, também satisfeito por ter deixado para trás as lesões.