A lista de inscritos do FC Porto para a fase de grupos da Champions

A UEFA divulgou esta sexta-feira os inscritos do FC Porto para disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões, numa lista na qual os dragões encaixam todos os elementos da equipa principal e onde já indicam pelo menos cinco jogadores que entram nos inscritos via Lista B, referente aos futebolistas da formação. Esta Lista B, refira-se, ainda contará nos próximos com a adição de mais jogadores.





Os dragões, recorde-se, estão integrados no Grupo B, juntamente com At. Madrid, Liverpool e AC Milan.: Agustín Marchesín, Cláudio Ramos, Francisco Meixedo* e Diogo Costa: Fábio Cardoso, Pepe, Iván Marcano, Zaidu, Wilson Manafá, Chancel Mbemba, Wendell e Nanu: Matheus Uribe, Marko Grujic, Vitinha*, Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa e Fábio Vieira*Luis Díaz, Mehdi Taremi, Francisco Conceição*, Pepê, Jesús Corona, João Mário*, Toni Martínez e Evanilson