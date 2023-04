A mensagem de Toni Martínez após renovar com o FC Porto: «Este clube é ambição»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Toni Marti´nez (@antoniomtnez_29)

Um dia depois de ver confirmada a renovação com o FC Porto, Toni Martínez recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos portistas. Através de uma publicação à qual juntou um vídeo com declarações e com os melhores momentos, o avançado agradeceu o apoio de todos e deixou elogios ao clube."Vamos por mais, sempre! Este clube é ambição e representa uns valores especiais. Obrigado a todos por me fazerem melhor cada día. Sempre juntos", escreveu o espanhol.