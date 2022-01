Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A oportunidade de ouro do dragão Loader que marca golos a fazer "lembrar Bebeto" Wender Said olha para a promoção do avançado inglês como natural e foi o primeiro a vê-lo fazer magia esta época





• Foto: Lusa