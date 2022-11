A reação de Sérgio Conceição à morte de Fernando Gomes: «Um símbolo do nosso clube e do futebol português»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sérgio Conceição (@sergioconceicaoofficial)

Sérgio Conceição lembra "um símbolo do nosso clube e do futebol português" na hora de recordar Fernando Gomes. O Bibota faleceu este sábado , aos 66 anos, e o treinador do FC Porto recorda que o caminho dos dois se cruzou "muito antes do futebol"."Os nossos caminhos cruzaram-se muito antes do futebol. Desde cedo aprendi a apreciar o Fernando enquanto homem. Ao longo dos anos mantivemos uma relação de muito respeito e admiração, acrescentando o futebol àquilo que nos unia. Hoje partiu um símbolo do nosso clube e do futebol português. Até sempre, Bibota", pode ler-se.