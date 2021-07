A saída inesperada de AVB e o périplo de James para 'destruir' o Benfica: Pinto da Costa recorda 2011/12

Depois da época histórica em 2010/11, André Villas-Boas viu o Chelsea bater a sua cláusula de rescisão e o FC Porto ficou sem treinador. Pinto da Costa, em mais um episódio da série 'Ironias do Destino', recordou a forma como lidou com a saída inesperado de alguém que tinha vencido tudo e deixou elogios a Vítor Pereira.





"Foi importante a continuidade. Fomos apanhados um bocado de surpresa com a saída do André Villas-Boas, porque ele tinha contrato. Apareceu o Chelsea e foi uma saída um pouco intempestiva e sem contarmos. Naquela emergência de arranjar um substituto, uma vez que não podemos impedir a saída do André, porque o Chelsea pagou a cláusula de rescisão, entendemos que o melhor seria a continuidade do trabalho. O Vítor Pereira era o número dois do André, mas muito perto dele e com muita influência, que os jogadores respeitavam. Veio-se a provar que foi uma boa aposta, venceu dois campeonatos. Os jogadores adaptaram-se porque também o conheciam bem", recordou o líder dos dragões, que não esqueceu a importância de James Rodríguez no clássico decisivo para o título, jogado no Estádio da Luz."O James estava na seleção e só chegava perto do meio-dia e punha-se em causa que não tinha condições de jogar. Quando ele chegou, fomos buscá-lo ao aeroporto, expusemos o problema e naturalmente que ele vinha cansado. Mas disse que queria jogar. Estabeleceu-se um plano com o doutor Puga e ele, mal chegou ao hotel, foi imediatamente dormir, depois de comer qualquer coisa. Só o acordamos à hora de saída do autocarro, para retemperar as forças e pôr o sono em dia, não fosse ele adormecer ao intervalo [risos]. Foi estabelecido que não entrava logo, porque seria demasiado esforço, mas entrou e virou o jogo: marcou um golo, deu outro a marcar e vencemos o jogo. Foi a certeza de que iríamos ser campeões", referiu sobre uma Liga que se resolveu pouco depois, com o FC Porto a festejar no sofá."O Benfica empatou no Rio Ave e nós ficamos automaticamente campeões. Não é a mesma coisa...não dá o mesmo gozo. No campo, com golos, com a participação do público é outra coisa. Não gosto nada dessas situações", admitiu Pinto da Costa.