«A subir como um foguete»: as reações à vitória do FC Porto e à recuperação no campeonato

O FC Porto colocou-se sábado a 4 pontos do líder Benfica, ao vencer em casa o Santa Clara , por 2-1 , em jogo da 28.ª jornada da Liga Bwin. Uribe inaugurou o marcador, aos 34 minutos, de penálti, com Namaso a fazer o 2-0, aos 80, já depois de Otávio ter falhado um penálti, aos 42, com os dragões a aproveitarem a derrota do Benfica em Chaves (1-0) horas antes, passando a ter 67 pontos. Record ouviu: "O FC Porto sem ser brilhante aproveitou, e bem, mais uma queda livre da águia. O Benfica salta sem paraquedas e o FC Porto vai subindo como um foguete. Mas há uma diferença: o FC Porto parece querer sempre ganhar, mas o Benfica, não!""Pese embora a vitória não mereça discussão, a qualidade de jogo do FC Porto foi sofrível, com muita precipitação e pouco critério com bola. Era fundamental conquistar os 3 pontos, dado que o principal rival continua a dar passos firmes rumo à história.""O FC Porto podia ter resolvido o jogo sem dificuldade, mas acabou com um sofrimento desnecessário. Teve várias oportunidades desperdiçadas. O campeonato está relançado, depois de recuperar 6 pontos em apenas dois jogos. Tudo é possível."